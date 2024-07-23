وزير داخلية الكويت ورئيس وزراء العراق يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 09:31 صباحاً - بحث النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطلع البلدين لتوسعة آفاق التعاون في مختلف المجالات والصعد.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية إن الجانبين ناقشا كذلك بناء شراكات اقتصادية مثمرة تسهم في تحقيق المصالح المتبادلة وتعزز أمن البلدين وتدعم الاستقرار في المنطقة. وأكدا ضرورة مواصلة عقد الحوارات واجتماعات اللجان العراقية الكويتية التي تنظر في عدد من القضايا والملفات ذات المصلحة المشتركة.

كما تناول اللقاء مشاركة الكويت في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات الذي استضافته العاصمة (بغداد) وأهمية مضاعفة التعاون الأمني "والتنسيق الاستخباري العالي لمحاربة سلاسل توريد ونقل وتصنيع هذه السموم التي تهدد المجتمعات إضافة إلى مخاطرها الاقتصادية والاجتماعية واخذ التدابير اللازمة لملاحقة الجهات والافراد المتاجرين بها".