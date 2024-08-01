الهلال الأحمر الفلسطينى: مستقبل أسود ينتظر الأطفال والمرضى بسبب توقف المستشفيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 04:32 مساءً - قال رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة، إنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي تستمر المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وتستمر أيضًا التحديات المفروضة على عاتق مقدمي الخدمات الصحية والإسعافية الذين باتوا غير قادرين على تلبية الاحتياجات الطارئة المتعددة لجميع الفئات المتضررة جراء العدوان.

وأضاف مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مجاعات باتت تضرب عدة مناطق في قطاع غزة في ظل عدم وجود أمن غذائي بالمطلق خاصة في الشمال، بجانب عدم قدرة الطواقم الإغاثية على تلبية احتياجات الأعداد الكبيرة من النازحين التي تزيد كل يوم وكل ساعة، مؤكدًا أن هناك مستقبلًا أسود ينتظر الأطفال والمرضى بسبب توقف المستشفيات داخل القطاع.

وأكد أن الأوضاع في غزة تتجه للأسف إلى مزيد من السوء، وإذا لم يكن هناك تدخل أممي حقيقي فإن هذا سيشكل خطرًا بالغًا على حياة مئات المرضى والمصابين.