اعترافات مدوية تفجرها أشهر فنانة مصرية :  أحضان عادل إمام منعتني من الزواج .. شاهد من تكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - في تصريحات مثيرة وحظيت بتداول واسع فجرت فنانة مصرية مفاجأة من العيار الثقيل وهي ترجع أسباب عدم زواجها إلى أحضان عادل إمام .

وتفصيلا فقد كشفت الفنانة المصرية لبلبة عن الكثير من جوانب حياتها الشخصية والمهنية.

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وتحدثت لبلبة عن حياتها العاطفية، مشيرة إلى أن عملها الفني وقف حاجزًا أمام إرتباطها بأشخاص أحبوها وتقدموا لها للزواج.

وقالت لبلبة: "إن الفن يسرق العمر من الإنسان، فتمر الحياة من أمامه بسرعة وبفرح من دون أن يشعر، مشيرة إلى أنه بعد طلاقها من زوجها السابق حسن يوسف تفرغت للفن بشكل كامل وبكل ما لديها من وقت وطاقة، وقالت: "أعطيت كل روحي للفن".

وتناولت لبلبة في حديثها أحد المواقف الذي مرّ بحياتها، حيث تقدّم لها أحد الأشخاص للزواج وكانت علاقة حبّ تجمعهما، لكنه رفض أن تتابع أعمالها في التمثيل، وخصوصًا أن يقبلها عادل إمام ويحتضنها، ما أدى إلى إنتهاء العلاقة.

وتابعت" إن أحد الذين تقدموا لها لم يكن متذوقًا للفن، وغير مرحب بتمثيلي مع الفنان عادل إمام وقال لها: "إزاي مراتي تتصور كده وعادل إمام بيحضنها؟ ".

وأكدت لبلبة أنها لم تندم على قرارها في اختيار طريق الفن على الرغم من أن العمل في الفن منعها من تكوين أسرة وإنجاب الأطفال.