أحمد جودة - القاهرة - رسميًا.. رئيس مجلس الوزراء يقرر موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم للعام الجاري 2024

رسميًا.. رئيس مجلس الوزراء يقرر موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم للعام الجاري 2024.. في إطار الإعلانات الحكومية الهامة، قام رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالكشف الموعد الرسمي لإجازة عيد العمال وشم النسيم لعام 2024 خلال هذا العام. وتأتي هذه الإجازة كفرصة مهمة للمواطنين للاحتفال والاستمتاع بأوقاتهم مع الأهل والأصدقاء.



موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

رسميًا.. رئيس مجلس الوزراء يقرر موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم للعام الجاري 2024

قرر مجلس الوزراء أن إجازة عيد العمال، من المقرر أن يوم الأحد 5 مايو 2024، وإجازة شم النسيم، تكون يوم الإثنين 6 من مايو 2024، وهي إجازة مدفوعي الأجر للعاملين في كافة الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص.

موعد إجازة عيد العمال 2024

وأوضح مجلس الوزراء أنإجازة عيد العمال، تكون يوم الأحد 5 مايو 2024 بدلًا من يوم الأربعاء 1 مايو، وبذلك يكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي الإجازة الأسبوعية 4 أيام.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

-الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 أبريل 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة وقفة عيد الأضحى: يوم السبت 15 يونيو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد الجلاء 1956: يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة ثورة 30 يونيه 2013: يوم الأحد 30 يونيو 2024.