نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من الزمالك عقب التأهل لنهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا ثمينا خارج الديار أمام نظيره دريمز الغاني في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل إلى المباراة النهائية ويواجه نظيره نهضة بركان المغربي.

- حسام المندوه يفاجئ لاعبي الزمالك

وأكد حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك عبر أون تايم سبورت مع سيف زاهر:" كان يوجد بعض الأشياء التي سببت بعض التوتر وتم ابلاغنا أن لا يوجد جماهير وفوجئنا بإمتلاء المدرجات في ظل درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة".

وتابع:" فرحة لاعبي الزمالك كانت بسبب الضغوطات العصبية للاعبي الفريق والجهاز الفني في الفترة الأخيرة".

وأشار:" حسين لبيب رئيس النادي، قرر صرف 50% إضافية على لائحة مكافأت الفوز والتأهل لكل لاعب لتحفيزه قبل المباراة النهائية".

وأختتم:" كان يمكننا تسجيل أكثر من 3 أهداف والثقة والأداء الذي خاض به اللاعبين المباراة يولد احساس بالنجاح، والجميع داخل نادي الزمالك كان لدينا اطمئنان رغم وجود قلق بسبب التعادل السلبي في مواجهة الذهاب رغم الصعوبات".