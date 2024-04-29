نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب ٠٠رامي جمال التريند الأول على اليوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان رامي جمال التريند الأول عبر موقع الفيديوهات " اليوتيوب "، وذلك من خلال طرحه لأغنيته الجديدة " بيكلموني " ٠

تفاصيل أغنية "بيكلموني"



أغنية "بيكلموني" من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسي

ألبوم خليني أشوفك



وطرح رامي جمال منذ أيام ألبوم «خليني أشوفك» الذي يضم 15 أغنية هم: «خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أنسى أسمك، شاهد الله، بيكلموني، قولي آه، ذكريات هوانا، أهو، وسوء تفاهم، فستانك أبيض».



كلمات أغنية خليني أشوفك



خليني أشوفك مرة تانية ولو ثواني عشان أوريك إن أنا بقيت حد تاني..وعشان أقولك إني مزعلتش عليك..مبقاش في قلبي مكان خلاص متساب عشانك.. في حاجات كتير من يوم ما غبت خدت مكانك..من يوم ما غبت وقلبي تقريبًا نسيك..أنا فوقت خلاص وقسيت على قلبي وعلمته يبطل إحساس انت عملتلي عقدة أساسًا من كل الناس.. ربنا يجازيك وتعيش الجرح اللي أنا شوفته واللي يخليك تايه من بعدي ومش عارف تتلم عليك..ضيعت عمري عليك ومطلعتش بحاجة..كان لازم أبعد قبل ما أخسر كل حاجة..كان لازم ألحق نفسي ومسيبهاش تضيع..كان فاضل إيه هستناه منك يعني تاني..هستنى إيه من حد ضيعني وأذاني..مش هشتريك عشان انت متعود تبيعه..أنا فوقت خلاص وقسيت على قلبي وعلمته يبطل إحساس انت عملتلي عقدة أساسًا من كل الناس..ربنا يجازيك وتعيش الجرح اللي أنا شوفته واللي يخليك تايه من بعدي ومش عارف تتلم عليك.

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