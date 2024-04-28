انتهى زمن الإحراج :وصفة الباذنجان لعلاج الشيب نهائيا في ساعة واحدة وبدون رجوعه مرة أخرى وبدون استخدام صبغات كيميائية ضارة أو الذهاب للكوافيرات...تفاصيل

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رياض - احمد صلاح - لاشك أن مشكلة ظهور الشعر الأبيض من المشاكل المزعجة لدى الرجال والسيدات وبالتحديد السيدات، حيث أن الشعر الأبيض علامة كبيرة على التقدم في العمر وعلامة من علامات الشيخوخة، وبالتالي يؤثر الشعر الأبيض بشكل سلبي على نفسية كل أنثى ترغب في الشعور بجمالها وأناقتها وجمال شعرها، لهذا يمكننا عرض تلك الطريقة لتنفيذها بشكل متواصل عند رؤية الشعر الأبيض.وصفة الباذنجان لعلاج الشيب نهائيا

ترغب كل فتاة أن يظهر شعرها بلون داكن وشبابي دون ظهور أي علامات شيب فيه، لهذا يمكننا توضيح طريقة تلوين الشعر الأبيض بالباذنجان، حيث أن طريقة الباذنجان طريقة فعالة ومبتكرة في تلوين الشعر الأبيض بلون داكن وغامق.

المكونات

يمكن الاستعانة بوصفة الباذنجان لتلوين الشعر الأبيض بلون داكن وجميل في وقت قياسي، حيث يتم تنفيذ تلك الوصفة كما يلي:

المكونات

حبة صغيرة من الباذنجان المشوي.

5 ملاعق حناء.

6 ملاعق زيت زيتون.

علبة زبادي.

نصف كوب من مغلي الكركدية.

طريقة التحضير