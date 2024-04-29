أحمد جودة - القاهرة - موعد عيد العمال وشم النسيم 2024.. 4 أيام إجازة متواصلة للموظفين

موعد عيد العمال وشم النسيم 2024.. 4 أيام إجازة متواصلة للموظفين.. إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024.. أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي عن الموعد الرسمي لشم النسيم وعيد العمال 2024 خلال هذا العام.

موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

موعد عيد العمال وشم النسيم 2024.. 4 أيام إجازة متواصلة للموظفين

قرر مجلس الوزراء أن إجازة عيد العمال، من المقرر أن يوم الأحد 5 مايو 2024، وإجازة شم النسيم، تكون يوم الإثنين 6 من مايو 2024، وهي إجازة مدفوعي الأجر للعاملين في كافة الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص.

موعد إجازة عيد العمال 2024

وأوضح مجلس الوزراء أنإجازة عيد العمال، تكون يوم الأحد 5 مايو 2024 بدلًا من يوم الأربعاء 1 مايو، وبذلك يكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي الإجازة الأسبوعية 4 أيام.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

-الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 أبريل 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة وقفة عيد الأضحى: يوم السبت 15 يونيو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد الجلاء 1956: يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة ثورة 30 يونيه 2013: يوم الأحد 30 يونيو 2024.