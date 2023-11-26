نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. آخر أعمال طارق عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفنان طارق عبد العزيز لوعكة صحية حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وأصيب بتشنجات داخل لوكيشن تصوير مسلسل وبقينا اتنين بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، وتوفى على أثر الأزمة الحادة التي ألمت به.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اخر اعمال الفنان طارق عبد العزيز..



آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز

اعتكف الفنان طارق عبدالعزيز في تصوير مسلسل وبقينا اتنين من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، وينتمي إلى الأعمال لايت كوميدي اجتماعي ويتكون من 20 حلقة، وتدور أحداث العمل حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم، وشارك في بطولة العمل: ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "آخر دور"

وشارك طارق عبد العزيز في مسلسل "آخر دور" إلى جانب كلا من النجوم ثراء جبيل، إبراهيم السمان، مريم الخشت، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصّار، محمد الصاوي، طارق عبد العزيز، أحمد بدير، ميمي جمال، رياض الخولي، دينا الشربيني، مكون من 12 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، حول مجموعة من القصص المختلفة لسكان أحد العقارات، وكل ساكن له قصة مختلفة، وتقيم دينا الشربيني في الدور الأخير من العمارة، وجارتها هي ميمي جمال التي تتعرف عليها وتنشأ بينهما علاقة صداقة، بينما يجسد أحمد خالد صالح دور ضابط، متزوج من مريم الخشت خلال الأحداث.



مسلسل "أعمل أي"

وأيضا شارك مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت كوميدي اجتماعي حول المشاكل الأبناء وتعليمهم، والتحديات الجديدة التي أصبحت تواجه الآباء في تربيتهم، حيث تجسد الفنانة صابرين دور مديرة مدرسة وهي زوجة الفنان خالد الصاوي ولديهما 4 بنات، بينما يقوم خالد الصاوي بتجسيد شخصية مهندس في الإذاعة المصرية، والعمل بطولة: صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.