نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مجدي الهواري يكشف عن وصية طارق عبد العزيز قبل وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خيم الحزن في الوسط الفني منذ قليل عقب تلقي نبأ وفاة الفنان طارق عبد العزيز أثر أزمة قلبية مفاجئة، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيه، حتى أن مجدي الهواري كشف وصية طارق قبل وفاته وقال: "زي ماقولتلي لما اموت يامجدي ابقي قول للناس عندك تترحم علي انت حبيبك كتير حاضر ياطارق والنبي ياناس دي واصية تعالوا نترحم عليه كلنا "

وتابع: "بس عايز اقولك انك حبيبك كتيييير أو ي انت كمان ياطارق واهو الدليل رحمة الله عليك ياصحبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ان لله وان اليه راجعون ومش مصدق والله إلى الان".



تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

وكشف مصدر أنه أصيب بتشنجات مفاجأة أدت إلى توقف عضلة القلب ثم عودتها مرة آخرى في موقع تصوير مسلسل "بقينا اتنين"، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف، والتي على آثرها انتقل للمستشفى رفقة نجله في الحال ثم رحل عن عالمنا.

وفي سياق متصل، أجرى طارق جراحة في القلب خلال شهر يونيو الماضي، ونشر على صفحته الشخصية في فيس بوك: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح. أود أن أطمئن الجميع إلى أنني بخير، وأعرب عن شكري لهم على الدعاء ومحاولتهم الدائمة للاطمئنان عليّ بكل الوسائل."

وأردف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

وأضاف: "وشكرًا مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي وأصدقاء الجامعة وأولادهم، شكرًا للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي شكرًا لمستشفى مصر الدولي، شكرا لفريق أكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس أطباء وتمريض، هم المعنى الحقيقي للإتقان والتفاني والانضباط أدعو لهم بالتوفيق والتقدم المستمر".



تفاصيل مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.



آخر أعمال طارق عبد العزيز

يذكر أن "عبد العزيز" شارك مؤخرا في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج احمد عبد الحميد