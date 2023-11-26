نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي ينعى الفنان طارق عبد العزيز بنشر صورة تجمعه به قبل أيام من وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ببالغ الحزن والأسى نعى الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان القدير طارق عبد العزيز والذي وافته المنية عصر اليوم الأحد، داعيا من الله ان يرحمه وان يسكنه فسيح جناته، وتقدم بخالص العزاء لأسرة الفنان الراحل ومحبيه

منشور عمرو الليثي:

ونشر الليثي عبر صفحاته على مواقع صورة تجمعه بالفنان الراحل قبل أيام من وفاته وفي آخر لقاء تليفزيوني له عبر برنامج واحد من النآس والمقرر إذاعته غدا الاثنين

وأشار الليثى إلى أننا فقدنا فنان موهوب صاحب حضور وكاريزما خاصة وشخصية طيبة ومحبوبة داخل الوسط الفني

عمرو الليثي

وفاة طارق عبدالعزيز:

توفي منذ ساعات قليلة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير أحد مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين" والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقد تم تحديد موعد صلاة الجنازة وقد أعلن عنها الفنان الشاب عزوز عادل من خلال خاصية الآستوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور عزوز عادل:

وكتب:" صلاة الجنازة على الاخ والفنان طارق عبد العزيز غدًا الظهر بمسجد الشرطة الشيخ زايد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

نعي نقابة المهن التمثيلية:

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي بـ فيس بوك: اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

آخر أعمال طارق عبد العزيز

وجدير بالذكر أن آخر أعمال طارق عبد العزيز كان مشاركته في مسلسل “أعمل إيه”، الذي تم عرضه ضمن الموسم الشتوي الماضي على قناة dmc، حيث جسد دور شوقي المحامي وابن خالة ايناس التي جسدتها صابرين ويعمل على مساعدة زوجها في إيجاد الحلول للمشاكل التي يواجهونها، وكانت تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول عبد الله الفلاني الذي يعمل كمهندس صوت في الاذاعة وليه اربع بنات ويواجه العديد من المشاكل.