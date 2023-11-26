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أحمد جودة - القاهرة - تلق الوسط الفني اليوم خبر لوفاة الفنان طارق عبدالعزيز، فهو فنان معروف بطيبته الشديدة وبساطته في التعامل بجانب موهبته التي طغت على الساحة الفنية، بالإضافة إلى تقديمه لنوعيات مختلفة من الأدوار.

كانت وفاة الفنان طارق عبدالعزيز صدمة مفاجئة للجميع، ومن ثم اعادت إلى الاذهان وفاة الفنان الراحل خالد صالح، حيث كان قد جمع الثنائي عدد من الاشياء منهم الصداقة والمشاكل القلبية والوفاة المفاجئة، وتقدم لكم بوابة دوت الخليج الالكترونية كافة المعلومات في هذا التقرير.

ما هى حقيقة وفاه الفنان طارق عبد العزيز ؟

ما هى حقيقة وفاه الفنان طارق عبد العزيز ؟

يعود سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز إلى اصابته بعدد من المشكلات في القلب حيث كانت قد أدت تلك المشكلات إلى تدهور وسوء حالته الصحية والإصابة بأزمة قلبية حادة والتي بدورها أدت إلى للوفاة.

ووفقا لما جاء في موقع مركز السيطرة على الامراض الامريكي فسوف نعرض لكم أهم أسباب أمراض القلب التى تسببت في وفاة الفنان طارق عبدالعزيز ومنها:

اتباع عدد من العادات والسلوكيات الغير صحيحة والتى تضر القلب مثل الاستسلام للحزن والسمنة والتدخين.

كون ضغط الدم في الشرايين والأوعية الدموية الأخرى مرتفعًا بشكل كبير.

مستويات الكوليسترول غير الصحية في الدم.

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يحتاج جسم الانسان بالفعل إلى الجلوكوز (السكر) وذلك للحصول على الطاقة فالأنسولين هو هرمون يصنعه البنكرياس ويساعد على نقل الجلوكوز من الطعام الذي إلى خلايا الجسم.

مرض السكري يؤدى إلى تراكم السكر في الدم والي الوفاة.

السمنة حيث أن السمنة هي الدهون الزائدة في الجسم. وترتبط السمنة بارتفاع مستويات الكوليسترول "الضار" والدهون الثلاثية وانخفاض مستويات الكوليسترول "الجيد.

ما هي آخر اعمال الفنان طارق عبد العزيز ؟

الجدير ذكراه أن آخر أعمال الفنان طارق عبدالعزيز كان مشاركته في مسلسل «أعمل إيه»والذى كان من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، طارق عبدالعزيز، هدى الإدريسي، صبري عبدالمنعم، أحمد والي، نور إيهاب، إيمي الجندي، ريهام الشنواني، أحمد جمال سعيد، محمد مهران، ندى بسيوني، بيلار أحمد سامي، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

ما هى حقيقة وفاه الفنان طارق عبد العزيز ؟

وحاليا كان الفنان يواصل تصوير مسلسل «وبقينا اتنين»، ولكنه توفى قبل انتهاء تصويره بوقت، وكان يشارك في بطولته الفنان شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل على ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ويعتبر المسلسل من تأليف أمانى التونسى ومن إخراج طارق رفعت.