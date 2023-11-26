خبر حزين.. رانيا محمود ياسين تنعى طارق عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - نعيت الفنانة رانيا محمود ياسين الفنان القدير الراحل طارق عبد العزيز الذي وافته المنية مساء اليوم بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل “وبقينا اتنين” حيث نشرت صورة للفنان الراحل طارق عبد العزيز قائلة"

خبر حزين جدًا جدًا لله ما اعطي ولله ما اخذ وفاه الفنان الراقي طارق عبدالعزيز الانسان المحترم صاحب صاحبه إلى لسان حلو قلبه حلو الأخلاق العاليه وطيبه لا إله إلا الله سبحان من له الدوام خالص العزاء لأسرته ولأحبابه ونعزي انفسنا' انا لله وانا اليه راجعون" الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب"

الفنان طارق عبد العزيز

آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين

من جانب كانت آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين كانت مشاركتها في مسلسل "انحراف"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2022. شاركت في العمل إلى جانب روجينا، وكذلك أحمد صفوت، سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف مصطفى شهيب وإخراج رؤوف عبد العزيز.