نهال عنبر تكشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة طارق عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - نهال عنبر عن وفاة طارق عبد العزيز: أخد خبطة جامدة لكن ده ميعاده

كشفت الفنانة نهال عنبر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، موضحة أنها تواصلت معه منذ أسبوعين وكان يعاني من مشاكل في القلب.



وتابعت الفنانة نهال عنبر خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "كنت بكلمه من أسبوعين وكنا بنهزر ونضحك مع بعض وهو راجل جدع وصاحب صاحبه وأنا بحبه جدا ولما كان يسمع إني تعبت بيسأل عليا.. وهو طيب وكان دمه خفيف وبيحب الهزار".



وأشارت نهال عنبر إلى أنه قبل وفاة الفنان طارق عبد العزيز سقط على الأرض في اللوكيشن خلال تصويره مسلسل "بقينا اتنين"، وبعدها دخل العناية المركزة وأجرى عملية "القسطرة" ثم تعافي منها وكنت أتابع حالته الصحية بشكل مستمر ولكن العملية كانت خطرة للغاية، معقبة:"ممكن تكون العملية كانت خطرة وهناخد بالأسباب.. هو أخد خبطة جامدة لكن ده ميعاده وكلنا أتصدمنا من خبر وفاته".



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

طارق عبد العزيز ومرضه



وفي سياق متصل، أجرى طارق جراحة في القلب خلال شهر يونيو الماضي، ونشر على صفحته الشخصية في فيس بوك: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح. أود أن أطمئن الجميع إلى أنني بخير، وأعرب عن شكري لهم على الدعاء ومحاولتهم الدائمة للاطمئنان عليّ بكل الوسائل."

وأردف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

وأضاف: "وشكرًا مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي وأصدقاء الجامعة وأولادهم، شكرًا للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي شكرًا لمستشفى مصر الدولي، شكرا لفريق أكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس أطباء وتمريض، هم المعنى الحقيقي للإتقان والتفاني والانضباط أدعو لهم بالتوفيق والتقدم المستمر".