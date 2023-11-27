نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألفت عمر: وفاة طارق عبد العزيز خبر صادم للوسط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ألفت عمر، عن صداقتها بالفنان طارق عبد العزيز بعد تلقيها خبر وفاته حيث قالت: "كنت نعم الصديق والأخ الناصح والفنان الطموح ومثال للإنسانية".

وأضافت في مداخلتها ببرنامج "بنت البلد" عبر قناة Ten أمس الأحد، أن الفنان طارق عبد العزيز كان امتداد للفنان الراحل خالد صالح ووفاته بمثابة خبر صادم لها.

وتابعت أنا هي والفنان طارق عبد العزيز اصدقاء ويجمعهما الفن والعديد من الذكريات المشتركة

وقالت: “اصبح موت الشباب في الوسط الفني مؤخرًا بشكل كبير ومفاجئ”.

ونعت الراحل طارق عبد العزيز صديقها داعية له بالرحمة والمغفرة وأن يلحقه الله بالصالحين.

اخر أعمال ألفت عمر

شاركت ألفت عمر، مؤخرًا في رمضان الماضي 2023، بمسلسل" سره الباتع " مع المخرج خالد يوسف الذي حقق نجاح كبير حيث عرض المسلسل لمحة تاريخية ما بين الماضي والحاضر.

أبطال مسلسل سره الباتع

وشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم ابرزهم: أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم.

وتدور أحداث المسلسل حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال.

حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".