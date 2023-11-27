«اصنع البسمة» ينظم فعالية متنوعة الخميس المقبل

كتب ـ سعيد بن علي الغافري:

ينظم فريق (اصنع البسمة) الخميس المقبل فعالية متنوعة تحت شعار (وفاء للاب وولاء للقائد)، بمجمع العريمي بوليفارد وذلك على مدى يومين متتاليين ويشمل برنامج الفعالية فترتين صباحية ومسائية وإقامة أمسيتين شعريتين بعنوان:عمان عبر الزمان، صوت الابداع بمشاركة عدد من الشعراء والشاعرات، كما تشمل الفعالية إقامة معرض متنوع للفنون التشكيلية ومسرح للاطفال. وترعى حفل ختام الفعالية صاحبة السمو الدكتورة تغريد بنت تركي آل سعيد.

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