سلطنة عـمان تشارك فـي معرض الكويت الدولي للكتاب

الكويت ـ العُمانية: تشارك سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب في فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 46 والتي تستمر حتى 2 ديسمبر القادم.

يتضمّن جناح سلطنة عُمان قائمة كبيرة من مطبوعاتها القديمة والحديثة من نتاج الفكر العُماني في مختلف فروع العلم وميادين المعرفة، منها التاريخ واللغة والأدب بمختلف أنساقه ومجالاته، والفقه، إلى جانب جملة من العناوين المتنوعة من إصدارات المؤسسات الحكومية والأهلية الأخرى. وتشارك وزارة الثقافة والرياضة والشباب بأمسية شعرية عُمانية ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض الكويت الدولي للكتاب، بمشاركة الشعراء: طلال الصلتي ومنتظر الموسوي وهشام الصقري، يديرها الناقد والإعلامي الكويتي فهد الهندال.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين وتوطيدًا لأوجه العلاقات الثقافية القائمة، وتعزيزًا للحضور العُماني بمعارض الكتاب، وسعيًا لنشر النتاج الفكري العُماني والتعريف به وإبراز المنجز الحضاري والتاريخي لسلطنة عُمان في مختلف المحافل.

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