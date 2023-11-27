نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “آدم السمري".. نور محمود يروج لمسرحيته "النقطة العميا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان نور محمود لأولى بطولاته المسرحية، وهي “النقطة العميا”، على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” والمقرر عرضها يوم الجمعة الموافق 12 يناير المقبل، وسوف تعرض على خشبة مسرح الغد.

وقام نور محمود بنشر البوستر التشويقي للعرض المسرحي معلقًا: “آدم السمري.. مسرحية النقطة العميا على مسرح الغد من يوم الجمعة 12 يناير المقبل”.

نور محمود يشوق جمهوره لمسرحيه “النقطة العميا”

وفي وقت سابق، كان قد شوق الفنان نور محمود صورة محبيه حيث طرح بوستر مسرحية “النقطة العميا” عبر إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "في انتظار تشريفكم لافتتاح مسرحية "النقطة العميا".. يوم الجمعة 1-12-2023 يوميا الساعه الـ7 مساء بمسرح الغد بالبالون العجوزة.. اللهم أسألك التوفيق والنجاح والقبول".

أبطال مسرحية النقطة العميا

العرض المسرحي "النقطة العميا" أول تجربة مسرحية للفنان نور محمود، ويشاركه البطولة أحمد السلكاوي، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وهايدي بركات، وعمر صلاح الدين والعرض من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح.



مسرحية النقطة العميا مأخوذة عن نص للكاتب السويسري الشهير “فريدريش دورنيمات”، والعرض من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنانسامح مجاهد، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح.