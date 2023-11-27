تحرشوا بها 10 مرات.. فدوى عابد: مينفعش أحكي تفاصيل التحرش بي»

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 08:34 مساءً - أوضحت الفنانة فدوى عابد تجربتها المريرة مع التحرش أثناء فترة المراهقة، لافتة إلى أن الفتيات يجب أن لا يلتزمن الصمت أمام هذه الظاهرة.

وأضافت «فدوى»، خلال حوارها مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، ببرنامج «الستات» عبر فضائية «النهار»: «تجاربي مع التحرش كثيرة وبدأت وأنا مراهقة وأول مرة كانت في تاكسي وأنا في ثانوية عامة، وكنت خايفة بشكل رهيب وشكرت الراجل وإديته فلوس، وطلعت لماما منهارة».

وتابعت «فدوى»: «احتجت وقت طويل علشان أفهم إني مش لازم أسكت ولازم أفضح المتحرش، وإني مش غلطانة في حاجة».

وأكملت «فدوى»، أنها بعد أن تعرضت للتحرش لنحو 10 مرات، وقررت أخذ موقف ومواجهة المتحرش، موضحة: «الغضب خلاني خلاص مش هسكت، وفي المرة دي كان في الشارع، وضربته، وأنا مبسوطة إن جيلنا شجع أجيال بعدنا تتكلم عن التحرش وتطرح الموضوع للنقاش»، ورفضت فدوى عابد أن تحكي تفاصيل التحرش بها قائلة: «مينفعش أحكي في التليفزيون».

وأضافت فدوى: «الناس اللي بتلوم البنات على التحرش أنا بشوفها خسيسة وجبانة، على الأقل يسكتوا ويسيبوا اللي قادر ياخد موقف ياخد موقف».