زينة توجه رسالة غامضة عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت زينة بإطلالة جذابة ومثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية شميز بالون الابيض مع مني جيب بألوان مبهجه ومنالناحية الجمالية تركت شعرها تسريحة منسدلا علي ظهرها ومكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جذابه وكشف عن أنوثتها.

وعلقت علي الصوره قائلة: "من عاش بالمكرمات بالفقر ومن عاش بحسن النية أنقذه الله من كل باليه .. يعني مصيبة".