نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نايل سات تحصل على شادة الجوده ISO 9001:2015 في نُظُم الإدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصر للأقمار الصناعية، حصولها على شهادة ISO 9001:2015، في نظام إدارة الجودة، بعد أن قامت "شركة بيروفيريتاس"، وهي الجهة المانحة للاعتماد، بأعمال التدقيق على نظم الإدارة الخاصة بالشركة، والتأكّد من توافقها مع المعايير المطلوبة، طبقًا لاشتراطات المُنظّمة الدولية للتوحيد القياسي (الآيزو)، والتي تعكس مدى التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة، بما يضمن تقديم خدمات متميزه تلبّي توقعات واحتياجات العملاء في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

من جانبه، أشار اللواء سامح قته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لنايل سات، إلى السعي للحصول على تلك الشهادة، والذي أكد أنه جاء في إطار رؤية الشركة نحو إحداث نقلة نوعية، من خلال تحديث وتطوير كافة نُظُم العمل بالقطاعات الفنية والإدارية، وتحقيق أعلى مستويات التميز في الأداء، وأيضًا تأكيدًا لاستراتجية الشركة الساعية دومًا إلى تقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.

كما وجّه رئيس الشركة، الشكر للعاملين بالنايل سات؛ تقديرًا لجهودهم في تحقيق ذلك، وأثنى على تفانيهم للحفاظ على مكانة الشركة، كأهم مُشغّل بالمنطقة في مجال خدمات البث عبر الأقمار الصناعية.

من جهته أشار المهندس محمد يحيى استشاري مشروع تطوير نظام إدارة الجودة بالنايل سات، والرئيس التنفيذي لشركه csc، إلى مدى أهمية تطبيق نظام إدارة الجودة بالشركة؛ حيث يُعد حجر الأساس لخطة التطوير والتحسين المستمر، والتي تهدف إلى تطوير ورفع كفا مستوى الخدمات المُقدّمة إلى جميع العملاء، بما يتناسب مع مكانة وسُمعة النايل سات، كأحد الشركات الرائدة في مجال الاتصالات الفضائية.

كما أشاد استشاري المشروع، بالدعم والدور القيادي الفعّال المُقدّم من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالنايل سات، وبالكفاءات المتميزة، وبجهود العاملين المبذولة، والتي كان لها الدور الأساسي في إنجاز المشروع في زمن قياسي.

الجدير بالذكر أن نايل سات حصلت خلال الاشهر الماضية، على شهاده WTA من المستوى الرابع؛ وهي أعلى درجات التصنيف في تأمين استمرارية الخدمة من هيئة المحطات الأرضية العالمية، والذى يؤكد مدى التزام الشركة بالعمل على الارتقاء والتطوير المستمر.