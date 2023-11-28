سليمان عيد ومحمد الغيطي في عزاء طارق عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت مراسم عزاء الفنان طارق عبدالعزيز الذي توفي عصر يوم الأحد الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بقاعة الرزاق، قبل قليل.

الحاضرين في عزاء طارق عبد العزيز

وبدأ " معتصم عبدالعزيز" ابن الراحل، في استقبال المُعزيين، ووصل سليمان عيد ومحمد الغيطي للعزاء منذ قليل، وكان أحمد السقا والفنان كريم الحسيني أول الحضور.

حزن رواد السوشيال ميديا على طارق عبد العزيز

سيطرت حالة من الحزن الشديد على صفحات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن وفاة الفنان طارق عبد العزيز، والذي وافته المنية الأحد أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد "بقينا اتنين مع شريف منير ورانيا يوسف.

وفاة طارق عبد العزيز

و تعرض الفنان طارق عبد العزيز لوعكة صحية حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وأصيب بتشنجات داخل لوكيشن تصوير، مسلسل وبقينا اتنين، وينتمي إلى الأعمال لايت كوميدي اجتماعي ويتكون من 20 حلقة، وشارك في بطولة العمل: ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

أحدث أعمال سليمان عيد

ومن ناحية اخري، يشارك سليمان عيد في مسرحية «التليفزيون»، يجسد شخصية والد الفنانة إيمي سمير غانم وأوس أوسن ويعيشون داخل حي شعبى، في حالة إجتماعية بسيطة، كما شارك في افتتاحية النسخة الرابعة من موسم الرياض من خلال مسرحية «زواج اصطناعي»، والتي شارك فيها كلا من مى عزالدين، محمد أنور، بيومي فؤاد، سليمان عيد، مصطفي غريب

أحدث أعمال محمد الغيطي

ويذكر ان محمد الغيطي يحضر لمسلسل جديد بعنوان طبيبة شرعية بطولة بشرى ونضال الشافعي وصلاح عبد الله ومجموعة كبيرة من الفنانين، مشيرًا إلى أن المسلسل سيعرض خارج الموسم الرمضاني، إلى جانب أنه يحضر لعمل آخر في الموسم الرمضاني المقبل، كما كشف أنه يفكر في العودة للسينما ولديه فيلمين مع المنتج والمخرج مازن الجبلي، مشيرًا إلى أنه متفائل بالعمل معه.