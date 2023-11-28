نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد خالد صالح ومحمد رياض يستقبلان العزاء مع نجل طارق عبد العزيز (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت مساء اليوم، مراسم عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من نجوم الفن على التواجد في العزاء وكان أبرزهم محمد هنيدي، أحمد خالد صالح، أيتن عامر، سلوى محمد علي، سلوي عثمان، محمد رياض، أحمد السقا، حمزة العلي، فتوح أحمد، الدكتور أشرف زكي، هنادي مهني وغيرهم.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على النجوم أثناء تواجدهم في العزاء، والتي ظهرت عليهم بشكل كبير وملحوظ، وقد وقف كل من محمد رياض وخالد الصاوي وأحمد خالد صالح بجانب نجل الفنان الراحل لاستقبال العزاء ومساندته في محنته الصعبة.

وقد توفي أول أمس الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير أحد مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين" والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تم تحديد موعد صلاة الجنازة وقد أعلن عنها الفنان الشاب عزوز عادل من خلال خاصية الستوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور عزوز عادل:

وكتب:" صلاة الجنازة على الاخ والفنان طارق عبد العزيز غدًا الظهر بمسجد الشرطة الشيخ زايد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

عزاء طارق عبدالعزيز

نعي نقابة المهن التمثيلية:

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي بـ فيس بوك: اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

آخر أعمال طارق عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال طارق عبد العزيز كان مشاركته في مسلسل “أعمل ايه”، الذي تم عرضه ضمن الموسم الشتوي الماضي على قناة dmc، حيث جسد دور شوقي المحامي وابن خالة ايناس التي جسدتها صابرين ويعمل على مساعدة زوجها في ايجاد الحلول للمشاكل التي يوجهونها، وكانت تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي اجتماعي حول عبد الله الفلاني الذي يعمل كمهندس صوت في الاذاعة وليه اربع بنات ويواجه العديد من المشاكل.