برفقة حماقي.. أحمد ماجد في أحدث ظهور له (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد ماجد جمهوره، صورة تجمعه بالنجم محمد حماقي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





أحمد ماجد برفقة حماقي





وظهر ماجد في الصورة مع حماقي من داخل أحد الأندية، وعلق عليها قائلا: “عندك إستنى دقيقة”.

أحدث أعمال أحمد ماجد





ويشارك ماجد فى السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل نعمة الأفوكاتو مع مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم مى عمر وأحمد زاهر وأروى جودة وسلوى عثمان وسامى مغاورى وكمال ابو ريا وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.





كما يشارك أيضا فى رمضان 2024 بمسلسل ألف ليلة وليلة إلى جانب عدد آخر من الفنانين منهم ياسر جلال وياسمين رئيس وشيري عادل ووليد فواز وأحمد بدير وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج اسلام خيرى.





آخر أعمال أحمد ماجد

وعرض مؤخرا لـ ماجد مسلسل صوت وصورة الذي شارك في بطولته مع النجمة حنان مطاوع.





تفاصيل مسلسل صوت وصورة





المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـحنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.





أبطال مسلسل صوت وصورة



مسلسل «صوت وصورة» من بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى،فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى،أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدي السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.