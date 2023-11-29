نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سينثيا نيكسون تعلن الدخول في حالة إضراب عن الطعام لوقف الحرب على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اصبحت النجمة السينمائية الكبيرة سينثيا نيكسون حديث العالم، بعد اعلانها رسميا عن دخولها في حالة من الاضراب عن الطعام في محاولة للضغط على الحكومة الأمريكية لتطبيق قرار وقف اطلاق النار في الحرب على غزة بشكل نهائي.

ووفق ديد لاين، نظمت سينثيا وقفة تضامنية امام البيت الابيت، شاركها بها مجموعة من المطالبين بتطبيق وقف اطلاق النار.

في حين حاولت وسائل اعلام مختلفة التشويش على الوقفة التضامنية بادعاء ان اضراب سينثيا عن الطعام لن يستمر طويلا.

يأتي ذلك بعد أن كشفت شركة "Spyglass"، المنتجة لسلسلة أفلام الرعب والتشويق "Scream"، عن إقصاء الممثلة المكسيكية الشابة ميليسا باريرا من طاقم العمل في الجزء الجديد من السلسلة.

و جاء هذا القرار بعد استمرار باريرا في دعم الشعب الفلسطيني وإدانتها لانتهاكات الكيان الصهيوني.

واستمرت ميليسا في نشر صور ومقاطع فيديو عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "إنستجرام"، حيث أظهرت معاناة الشعب الفلسطيني في ظل استمرار قصف القوات الإسرائيلية لقطاع غزة واستشهاد العديد من المدنيين.

على الرغم من مشاركة باريرا في جزئين سابقين من السلسلة، كان من المفترض أن تكون لها دور رئيسي في الجزء الجديد المقرر عرضه تجاريًا في عام 2024، إلا أن التوجهات الإعلامية الغربية أدت إلى إبعادها عن فريق العمل.

ذلك بعد استمرارها في التعبير عن دعمها للشعب الفلسطيني ووصفها للكيان الصهيوني بمصطلحات مثل "محتل"، إلى جانب نشرها لمقاطع فيديو تعبر عن موقفها المعادي للسامية تجاه الكيان الصهيوني.

وكانت ميليسا من بين الشخصيات البارزة الذين وقعوا عريضة مؤخرًا، طالبوا فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وانضمت بذلك إلى قائمة النجوم الذين ناشدوا بايدن بتقديم المساعدات للفلسطينيين، في ظل رفض الكيان الصهيوني لدخول أي مساعدات خلال الفترة الأخيرة.