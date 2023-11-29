نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميليسا ماركاثي تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Genie في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت النجمة ميليسا ماكارثي في اجواء شتوية بالعرض الخاص لفيلمها الجديد الذي يطرح للعرض، ضمن الاعمال المخصصة لفترة اعياد الكريسماس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور ميليسا للعرض الخاص للفيلم الذي يطرح بعنوان Genie، وأقيم العرض الخاص به في مدينة نيويورك.

وتعود ميليسا من خلال هذا الفيلم للاعمال الكوميدية بعد فترة غياب عن السينما، قدمت بها مجموعة افلام منخفضة الميزانية ولم تحقق النجاح المطلوب.

يأتي ذلك بعد أن سبق وظهرت الفنانة الكوميدية ميليسا ماكارثي في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلمها الجديد Bernard And The Genie في شوارع مدينة نيويورك.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات للممثلة البالغة من العمر 52، ظهرت خلالها في إطللات مبهرجة مستوحاة من شخصيتها التي تجسدها في هذا الفيلم المرتقب.

نسخة جديدة

ووفق الصحيفة البريطانية، الفيلم الجديد يعتبر نسخة معاد انتاجها من عمل سينمائي سبق وأن طرح بالعنوان نفسه في عام 1991.

هذه النسخة الكلاسيكية من الفيلم كانت من بطولة روان أتكينسون، وليني هنري وآلان كومينج، واندريه برنارد وميلفين براغ وبوب جيلدوف.

تفاصيل عن العمل

وفيما يخص النسخة الجديدة من هذا الفيلم، ستكون من اخراج سام بويد، ويشارك في كتابته ريتشارد كورتيس، وهو مؤلف سيناريو بريطاني، يشتهر بكتابته لاعمل أخرى مميزة منها فيلم Bridget Jones's Diary و Notting Hill، وحتى الآن لم يتم الافصاح بشكل رسمي عن موعد الطرح الرسمي لهذه النسخة الجديدة من الفيلم السينمائي الكوميدي.