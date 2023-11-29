نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب "غيرك حاول".. مسلم يتصدر تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم المطرب مسلم، تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، بأغنيته الجديدة “غيرك حاول”، والتي هي من إنتاج روتانا، واحتلت أغنية عيرك حاول المركز الأول، تخطت حاجات الـ 50 ألف مشاهدة على تطبيق يوتيوب.

تعاون مسلم مع روتانا

ويعد هذا التعاون هو التعاون الثاني بين مسلم وروتانا بعد حل الخلافات مع منتجه السابق سلطان الشن، الذي قدم شكوى في نقابة المهنالموسيقية بسبب عدم التزام مسلم ببنود التعاقد السابق بينهما، حيث طرح مسلم سابقًا أغنية قلبي بالتعاون مع روتانا.

أحدث أعمال مسلم

ومن ناحية اخري، كان مسلم قد أحيا مؤخرا حفل غنائى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر شهر أكتوبر الماضي بمحافظة المنوفية، وتحديدا بشبين الكوم، شارع الاستاد،وشارك فى إحياء الحفل كل من عمر كمال ومحمد شاهين، وقدم الثلاثي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيهم بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية بمناسبة العيد الـ50 على انتصار أكتوبر.

آخر أعمال مسلم



ويذكر أن آخر أعمال مسلم هي أغنية "قلبي" التي طرحتها "روتانا"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، أغنية“قلبي”، من غناء وكلمات وتوزيع موسيقي "مسلم"، وقدم مؤخرا مسلم أغنية بعنوان “إمبابة أجمل من باريس" مع الفنان أحمد الفيشاوي وكانت الأغنية ضمن الحملة الترويجية لفيلمه الجديد رهبة وهي الأغنية التى تسببت فى أزمة بين مسلم ونقابة المهن الموسيقية، وصدرت الأغنية " من كلمات وألحان مسلم، سوشيال ميديا حنان ياسر، إخراج رضا عبد الرازق، ديزاينر أحمد محمد، فيلم "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ياسر الطوبجي، وهو من إنتاج أيمن يوسف، من إخراج رضا عبد الرزاق، وتأليف محمد علام.

كلمات الأغنية "إمبابة أجمل من باريس"

وجاءت كلمات الاغنيه كالآتي:" لحرق بلدك بإللي فيها، مانطفيها وماندويها، خمسة علينا مخلصين، جيرنوف ومش رشاش، نطخطخ فيك ياللي متسواش، ياخراشي حاسس بإنتعاش، خمسة علينا مخلصين، ومجرمين ومطرشمين، شبعانين وربحانين، ومهضومين ومرتاحين، مخاربين ومودين، ومسقطين اخصام كتير، وانتو تشبوا مهما تشبوا، واحنا لسة مسعمين، مش كل اللى في أيدينا، مش بتعانا وماهو لينا ان طلبت أسوء مافينا".