نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين صبري تعبر عن غضبها بسبب شائعة زواجها سرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة ياسمين صبري، جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أثارت أنباء زواجها سرًا.

فعبرت الفنانة ياسمين صبري عن استيائها الشديد من تداول تلك الشائعات وردت على أنباء زواجها سرًا من خلال تغريدة عبر موقع إكس، مؤكدة أنها تعتنق الديانة الإسلامية وعندما تتزوج ستعلنها للجميع، وكتبت: “دي من المرات القليلة جدًا اللي رديت فيها على أي شائعة متداولة، أنا لست متزوجة، والشائعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة”.

وتابعت ياسمين صبري: “أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي أمام كل العالم، غير كدة شائعات ليس لها أي أساس من الصحة”.

فيلم أبو نسب

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة ياسمين صبري عرض فيلم " أبو النسب "وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر، والعمل بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، هالة فاخر، علاء مرسي،محمد لطفي، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.