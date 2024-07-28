الصيني يو تشي يحرز ذهبية بندقية ضغط الهواء 10 أمتار

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أحمد جودة - القاهرة - أحرز الصيني يو تشي الميدالية الذهبية للرماية ببندقية ضغط الهواء من مسافة 10 أمتار في دورة ألعاب باريس الصيفية اليوم الأحد بعد احتلاله المركز الأول.

وحصل الإيطاليان فيدريكو نيلو مالديني وباولو مونا على الميداليتين الفضية والبرونزية على الترتيب.

وبعد فوز الصين بمنافسة الرماية ببندقية ضغط الهواء من مسافة 10 أمتار للفرق المختلطة أمس السبت، منح تشي بلاده ذهبية أخرى في المنافسة التي أقيمت في مركز شاتورو للرماية من خلال تقديم أداء هادئ.

وحصل الرياضي الصيني (24 عامًا) على 240.9 نقطة ليحتل المركز الأول بينما جمع أقرب منافسيه مالديني 240 نقطة وحقق مونا 218.6 نقطة وهو ما كان كافيا للفوز بالميدالية البرونزية.