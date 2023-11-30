نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم تبدأ محاكمة جيسون ميجروز في اتهامات الإعتداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد مجموعة من التأجيلات، وتكرار الهجوم والروايات المواجهة له في وسائل الاعلام، تحدد رسميًا موعد انطلاق محاكمة النجم جيسون ميجورز، التي يواجه بها اتهامات بالاعتداء الجسدي.

ووفق موقع "ديد لاين"، تبدأ اليوم محاكمة ميجورز، التي كانت سببًا في دراسة شركة ستديوهات مارفل، لبحث استبعاده من تجسيد دور كانج في عالم مارفل السينمائي.

وحتى الآن فإن مستقبل ميجورز مرهونا بما ستقرره المحاكمة المثيرة للجدل التي تضع مرحلة الابدية لدى ستديوهات مارفل بالكامل على المحك.

وكان قد أكد محامي جوناثان ميجروز أن بطل أفلام مارفل الجديد، بريء مما أحيط به من اتهامات اعتدائه على سيدة.

وبحسب تصريحات جديدة للمحامي، فإن هناك مقطع فيديو سيتم استخدامه كدليل على براءة ميجورز من اتهامات الاعتداء، وأن السيدة كان لها السبق في القيام بخطوات استفزازية، وقع ميجورز ضحيتها.

حادثة بعد نجاح كبير

هذه الواقعة تأتي بعد أن احتفل جوناثان ميجورز مع أبطال فيلمه الجديد Ant-Man And The Wasp: Quantumania بعرضه الخاص ضمن عالم مارفل السينمائي.

وفيلم Ant-Man And The Wasp: Quantumania، هو فيلم بطل خارق أمريكي قادم مبني على شخصيات تحمل نفس الاسم من ابتكار مارفل كومكس، الفيلم من إنتاج شركة مارفل ستوديوز وتوزيع شركة والت ديزني ستوديوز موشن بيكشرز وإخراج بيتن ريد وكتابة جيف لوفينيس.

ويشارك في بطولة الفيلم كاثرين نيوتن في دور كاسندرا لانج، وجوناثان ميجورز في دور شخصية الشر الرئيسية للمرحلة الرابعة من عالم مارفل، وهي شخصية كانج الفاتح.

وايفانجلين ليلي في دور هوب فان داين، وتوني مكارثي في دور هيومانويد، وبيل موري في دور كريلار، وبول رود في دور سكوت لانج، وصامويل إل جاكسون في دور نيك فيوري.

مارفل في 2023

عبر منصة ديزني بلص، تشهد عام 2023، طرح 3 مسلسلات فقط تتبع عالم مارفل السينمائي خلال العام الجاري.

هذه المسلسلات بدأت بعرض مسلسل "Secret Invasion" الذي عاد من خلاله النجم سامويل إل جاكسون لتجسيد شخصية نيكولاس فيوري مدير شيلد.

أيضًا عرض عبر منصة ديزني بلص، الموسم الثاني من مسلسل LOKI، الذي شهد عودة النجم توم هدلستون لشخصية لوكي الشهيرة وعرض المسلسل عبر المنصة في منتصف عام 2023.