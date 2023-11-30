نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميمي جمال تعيش حالة من النشاط الفني.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة ميمى جمال، حاليًا حالة من التألق الفني حيث تواصل نشاطها الفني الكبير في نهاية 2023 وقبل استقبال العام الجديد، حيث تنتظر عرض 3 أعمال دفعة واحدة، ما بين الدراما والسينما، اضافة إلى استعدادها لبدء تصوير أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.

مشاركة ميمي جمال في فيلم "أنا وابن خالتي"

انتهت ميمي جمال، مؤخرًا من تصوير فيلم "أنا وابن خالتى" المقرر عرضه في السينمات خلال شهر ديسمبر المقبل، والعمل بطولة سيد رجب، بيومى فؤاد، هنادى مهنى، علي لوكا، لطفى لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، ومن تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح وتدور الأحداث في اطار اجتماعى لايت.

كما تواصل ميمى جمال تصوير دورها في مسلسل "وبقينا اتنين" المكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



تفاصيل مشاركة ميمي جمال في الحشاشين

وتشارك ميمى جمال فى بطولة مسلسل "الحشاشين" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.

