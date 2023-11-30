نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمة حبسها.. اتهام نسرين طافش بالخيانة من قبل ديما بياعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة نسرين طافش تريند مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب ورود الحكم عليها في قضية شيك دون رصيد إلى الطب الشرعي للتحقق من صحة استكتابها حيث قررت محكمة جنوب الجيزة بدائرة الشيخ زايد تأجيل دعوى معارضة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 في قضية شيك دون رصيد بقيمة 4 مليون جنيه، لإصدار حكمها بقبول المعارضة أو تأييد الحكم السابق، لجلسة 25 ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير الطب الشرعي.

أزمة نسرين طافش وديما بياعة

وليست تلك المرة الأولى التي تثير فيها نسرين طافش الجدل بأزماتها، ولكنها أثارت الجدل في عام 2014 بس اتهامها بالخيانة مع زوج الفنانة السورية ديما بياعة، وخرج خبير في برنامج الذكاء الاصطناعي يؤكد رغبة إحدى ديما بياعة في توريط نسرين طافش في أزمة أخلاقية، بتركيب صوتها على بعض الكلمات المنافية للآداب العامة، مما يضعها في مشكلة كبيرة.

وتحدثت ديما بياعة في إحدى اللقاءات عن تعرضها للخيانة، وكيف عرفت بالأمر، بعدما وصلت لها رسالة نصية من فاعل خير حسبما قالت، توضح لها أن زوجها يخونها مع صديقتها، واستمرت في محاولات للتحقق من الأمر حتى وصلت للحقيقة، وعندما تأكدت من الموضوع شعرت بصدمة كبيرة، لأن نسرين طافش صديقتها منذ أربع سنوات، ودخلت بيتها كثيرًا، ورغم معرفتها أن لها أولاد لم تتردد بخيانتها مع زوجها.

ولم تواجه ديما بياعة نسرين طافش بخيانتها، ولكنها فقط أرسلت لها رسالة، وهي لم تنكر أو ترد على حقيقة الأمر، وأن نسرين طافش وصفت ديما بياعة ببعض الكلمات السيئة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، رغم أن لدى ديما بياعة أدلة قوية على خيانتها لها مع زوجها تيم، ومنها نص بعض الرسائل، وكشوفات بمكالمات الهاتف،إضافة إلى أن تيم حسن اعترف بعلاقته وأخبر زوجته بالحقيقة، وأكد لها أن نسرين طافش كانت نزوة في حياته ومضى عليها وقت وابتعد عنها.

رد نسرين طافش على ديما بياعة

وصمتت نسرين طافش ولم ترد على اتهامات ديما بياعة لها بإقامة علاقة مع زوجها تيم حسن وأنها كانت السبب في طلاقهما

وخرجت نسرين طافش برسالة مقتضبة على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك علقت فيها على الجدل الذي أثارته تصريحات ديما بياعة وهجوم البعض عليها بعد هذه التصريحات.

وجاء حديث نسرين ردًا على صورتها التي تصدرت غلاف إحدى المجلات الخليجية التي أجرت معها حوار حول هذه الأزمة وقالت إنها أجرت الحوار مع المجلة لوضع النقاط على الحروف وإغلاق هذا الباب بشكل نهائي موضحة أن التزامها الصمت لم يكن ضعف منها موجهة رسائل لكل من هاجمها بأن يكف عن ذلك.

وقالت نسرين في نص رسالتها: وتم الحوار فقط لوضع النقاط على الحروف ولإغلاق هذا الباب من سلسلة الافتراءات والأكاذيب المتتالية إلي كان من المعيب أصلا أن يفتح.. لست ملاكا ولست شيطانا إلا أنني إنسانة محبة روحي خيرة وواثقة بالله وتصرفاتي نبيلة مع الجميع فعلا لا قولا ولا يعنيني من يصدق ومن لا يصدق أنني كذلك.

وتابعت: رسالة لكل من حاول تشويه صورتي وأذاني من غير وجه حق لغاية في نفسه.. أنتم مخطئين إن فسرتم الرقي والرد المختصر المحترم أو الصمت أحيانا على أنه قلة حيلة وضعف.. فقط دعوني بسلام وانشغلو بأنفسكم و(طالعوني من راسكون).. بيكفي.. فقط دعوني لعملي وحياتي وأهلي ومحبيني.. أتمنى السلام لقلوبكم والراحة لأنفسكم.. عسى أن يغفر لكم رب العالمين.