نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلامي خيري رمضان ينضم لشاشة المحور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار خطة قناة المحور للتطوير والتحديث لتلبي رغبات مشاهديها، عبر نخبة من كبار الإعلاميين مع مجموعة من الشباب لتقديم محتوى إعلامي متميز يجذب جميع شرائح المجتمع المصري والعربي، انضم الإعلامي خيري رمضان لاسرة قناة المحور الفضائية.

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة على "فيسبوك" فيديو ترويجي للبرنامج، ظهر خلاله خيري رمضان، معلنة أن البرنامج سيُطلق قريبًا.

ويقدم الإعلامي خيري رمضان في الوقت الحالي، برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة القاهرة والناس، وآخر حلقاته ستكون يوم الأحد المقبل



جدير بالذكر أن الإعلامي خيري رمضان، قدم العديد من البرامج الناجحة والجماهيرية عبر العديد من الشاشات المصرية منها البيت بيتك ومضر انهارده على شاشة التليفزيون المصري وممكن قناة CBC، والقاهرة اليوم على شبكة قنوات اوربت، وحديث القاهرة على قناة القاهرة والناس.

نبذة عن خيري رمضان



هو صحفي مصري ولد في10 نوفمبر 1963 في محافظة الدقهلية، تخرج في كلية الآداب قسم الصحافة من جامعة أسيوط، وهو متزوج ولديه ثلاثة أولاد وبنت.

التحق بجريدة أخبار اليوم، وهو لا يزال طالب في الفرقة الأولى بالكلية، في عام 1982، ثم انتقل بعد ذلك إلى جريدة الأهرام في عام 1984.

استقال من الأهرام سنه 1990 وسافر للخليج للعمل كسكرتير تحرير مجلة زهرة الخليج، وعاد بعد ذلك إلي مصر والتحق بالأهرام مرة أخرى عام 1996 بقسم التحقيقات ثم انتقل كرئيس قسم التحقيقات بمجلة الأهرام العربي ثم مديرًا للتحرير حتى يوليو عام 2005، ثم انتقل للأهرام وأصبح فيها نائبًا لرئيس التحرير وعضوًا بالمكتب المركزي، ثم مشرفًا علي بريد الجمعة.

كما عمل خيري رمضان مقدمًا لبرنامج «مصر النهاردة» الذي حل بدلا من البيت بيتك على الفضائية المصرية، واستمر فيه حتي أعلن استقالته في مارس 2011.

كما عمل قبلها مقدمًا لبرنامج «القاهرة اليوم» علي قنوات أوربت، وأيضا يقوم بكتابة 3 مقالات أسبوعية بجريدة المصري اليوم بعنوان «يوم ويوم».

صدر له 6 كتب تعني بالمشكلات الاجتماعية في مصر والعالم العربي صادرة عن الدار المصرية اللبنانية وله كتابان تحت الطبع. يعمل الآن مذيعا في قناة cbc .