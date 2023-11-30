نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري رحيله.. محطات من حياة الفنان بشارة واكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم، الخميس 30 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان بشارة واكيم، الذي رحل عن عالمنا عام 1949، واشتهر واكيم بتقديم أدوار كوميدية عديدة ستظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي، عاش حياة صعبة للغاية، خاصة بعد قرار دخوله الفن، حيث واجه عاصفة من الرفض من قبل عائلته.

وفي السطور التالية يعرض لكم دوت الخليج الفني مقطتفات من حياة الفنان بشارة واكيم..

نبذة عن بشارة واكيم

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ولد بشارة يواقيم وشهرته "بشارة واكيم" في حي الفجالة بالقاهرة في 5 مارس عام 1890، تعلم في مدرسة الفرير بالخرنفش، في عام 1917 تخرج من مدرسة الحقوق، وكان مفترض ان يسافر بعد تخرجهِ من مدرسة الحقوق إلى بعثة لدراسة الحقوق في فرنسا، لكن اندلاع الحرب العالمية الأولى حال دون ذلك، صار محاميًا يرافع في المحاكم المختلطة يترافع فيها باللغة الفرنسية، وبعد مرور عامين قرر ترك مهنة المحاماة، ليباشر بعدها للعمل في الوسط الفني ليصبح واحد من أهم ممثلي مصر في عصرهِ

مشوار بشارة واكيم الفني

بدأ بشارة واكيم عمل عضوا في فرقة عبد الرحمن رشدي ثم عضوًا في فرقة جورج أبيض ثم فرقة رمسيس مع الفنان المصري يوسف وهبي، عمل بشارة واكيم أكثر من 381 فيلمةومسرحية، وعندما انضم بشارة إلى فرقة جورج أبيض اضطرته أحد مشاهد التمثيل إلى حلق شاربه، فطرده أخوه الأكبر من البيت لأنه رأى أنهُ تخلى عن رمز الرجولة ليعمل مشخصاتي، واُضطر إلى المبيت في احد ردهات المسرح، بدأ واكيم أول أعماله السينمائية منذ عهد السينما الصامتة وذلك بفيلم "برسوم يبحث عن وظيفة" عام 1923، وتوالت أعماله في السينما، فشارك في عدد كبير من الافلام مثل: لعبة الست، لو كنت غني، ليلي بنت الفقراء، قلبي دليلي، غرام وانتقام.

أعمال بشارة واكيم

الأفلام: برسوم يبحث عن وظيفة، تحت سماء مصر، ابن الشعب، الدفاع، أنشودة الراديو - بسلامته عايز يتجوز، فتاة متمردة - صرخة في الليل - الباشمقاول - أصحاب العقول، عريس من إسطنبول - صلاح الدين الأيوبي - انتصار الشباب - الفرسان الثلاثة - ليلى بنت المدارس - ليلى بنت الريف، أحلام الشباب - العريس الخامس - بحبح في بغداد - ليلى - ابن البلد - أحب الغلط - لو كنت غني - بنت ذوات - ليلة الفرح، كليوباترا - قضية اليوم - نداء القلب - وادي النجوم - الطريق المستقيم - رابحة - بنت الشيخ، غرام وانتقام - كدب في كدب - تحيا الستات - شهداء الغرام - سيف الجلاد - الأبرياء - وحيدة - عريس الهنا - طاقية الإخفاء - حنان - البؤساء - رصاصة في القلب، أول الشهر - الحظ السعيد - الجنس اللطيف - الصبر طيب - قصة غرام - الفنان العظيم - قلوب دامية - الحب الأول - البني آدم - الآنسة بوسة - جمال ودلال - الفلوس - ليلة الحظ - ليلى بنت الفقراء - أحلام الحب - كازينو اللطافة - حسن وحسن - البيه المزيف - ليلة الجمعة، ليلى بنت الأغنياء - سر أبي - لست ملاكا - ملاك الرحمة - لعبة الست - عروسة للإيجار - هدمت بيتي - صاحب بالين - مجد ودموع - المغني المجهول - غرام بدوية - رجل المستقبل - عودة طاقية الإخفاء - الماضي المجهول - أم السعد - الغيرة، ابن الشرق - البريمو - لبناني في الجامعة - القاهرة بغداد - قبلني يا أبي - قلبي دليلي - قلبي وسيفي - القناع الأحمر - غني حرب - المنتقم - نور من السماء - أنا ستوتة - العقل في أجازة - عروسة البحر - معروف الإسكافي - كنز السعادة، طلاق سعاد هانم - خلود - أميرة الجزيرة - حياة حائرة، عنبر، سكة السلامة، حلم ليلة