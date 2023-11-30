نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمتها الأخيرة بسبب شيك.. أزمات في حياة نسرين طافش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة نسرين طافش تريند مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب ورود الحكم عليها في قضية شيك دون رصيد إلى الطب الشرعي للتحقق من صحة استكتابها حيث قررت محكمة جنوب الجيزة بدائرة الشيخ زايد تأجيل دعوى معارضة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 في قضية شيك دون رصيد بقيمة 4 مليون جنيه، لإصدار حكمها بقبول المعارضة أو تأييد الحكم السابق، لجلسة 25 ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير الطب الشرعي.

أزمات نسرين طافش

وليست تلك المرة الأولى التي تثير فيها نسرين طافش الجدل، وكانت قد أثارت الجدل سابقًا وذلك بسبب أزمة طلاق الثنائي الفنانة أصالة وطارق العريان واتهامها بإنها سبب انفصالهما، علاوة على حلولها محل الفنانة نانسي عجرم في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز، وخيانتها لدينا بياعة.

أزمتها مع أصالة

بعدما قامت أصالة باعلان خبر انفصالها عن المخرج طارق العريان، تردد اسم نسرين طافش عن إنها سبب أسباب التي طلاقهما بعد زواج استمر 14 عامًا وأثمر عن ولدين هما آدم وعلي.

ولم تصمت نسرين طافش وقتها، حيث قامت بكتابة تغريدة على حسابها الشخصي على موقع تويتر: الإشاعة يؤلفها (حاقد) وينشرها (أحمق) ويصدقها (غبي)، أما (العاقل) و(الراقي) و(المنجز) و(الواعي) فيعلم حق العلم أن الإشاعة هي ضريبة النجاح، في مشيرة إلى عدم مصداقية الأنباء التي ترددت عن ارتباطها بـطارق العريان.

وفي السياق ذاته، قالت نسرين طافش في تغريدة لها إنها لو تزوجت فستكون أول من يعلن ذلك.

نسرين طافش سبب انفصال ديما بياعة وتيم حسن

وفي عام 2014، أعلنت الفنانة السورية ديما بياعة بعد انفصالها عن تيم حسن بعد خيانته لها مع صديقتها نسرين طافش، خلال تصريحاتها في برنامج ولا تحلم مع الإعلامي اللبناني نيشان.

أزمتها مع ديمة الجندي

وفي سبتمبر 2019م، ترددت أنباء حول عن إن نسرين طافش السبب وراء انفصال المخرج فراس دهني عن زوجته الممثلة السورية ديمة الجندي، حيث قامت ديمة الجندي بوصف نسرين طافش خلال برنامج أكلناها، على إحدى المحطات المحلية السورية بالمؤذية، قائلة إنهما لا يمكن أن تكونا صديقتين.

نسرين طافش تنفي اشتراكها في برنامج ذا فويس كيدز

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر أخبارًا عن حلول ​نسرين طافش​ محل ​نانسي عجرم​ في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز والذي تمت إذاعته عبر قناة MBC.

ولكن قامت نسرين طافش بنفي تلك الأخبار عبر حسابها الخاص على تويتر، قائلة: لا صحة للخبر المتداول استبدالي بالفنانة نانسي عجرم في برنامج ذا فويس.

وأضافت نسرين طافش: نسيتوا تضعوا اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية وإني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات إفريقيا واقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة.