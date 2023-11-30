نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. سبب رفض الفنان بشارة واكيم للزواج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم، الخميس 30 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان بشارة واكيم، الذي رحل عن عالمنا عام 1949، واشتهر واكيم بتقديم أدوار كوميدية عديدة ستظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي، عاش حياة صعبة للغاية، خاصة بعد قرار دخوله الفن، حيث واجه عاصفة من الرفض من قبل عائلته.

وفي السطور التالية يعرض لكم دوت الخليج الفني فسخ خطوبة بشارة واكيم..

فسخ خطوبة بشارة واكيم

تسبب الفن في فسخ خطوبة بشارة واكيم من أول فتاة يحبها، كما فشل في الحب مرة أخرى بعدما عرض على الفنانة ماري منيب الزواج لكنها رفضته، فاتخذ قرارا بعدم الزواج نهائيًا، ولم يكن فشله في قصص حبه هو السبب الرئيسي في عزوفه عن الزواج، لكن دعوة والدته "روح إلهي يبتليك بجوازة تهد حيلك"، تسببت في خوفه من فكرة الزواج، لم يتزوج بشارة واكيم طوال حياته لأنه كان يرى أن الزواج مقبرة الفنان والإنسان معا.

بشارة واكيم يحفظ القرآن الكريم

ألح الفنان أنور وجدي على بشارة واكيم بطباعة ديوان لأشعاره لكنه رفض حيث قال إنه يكتب الشعر لنفسه فقط، وأتقن أيضا اللغة العربية وكان دائما يردد أن من يريد أن يتثقف في اللغة العربية يجب أن يحفظ القرآن الكريم ويفهم معاني آياته، وفعلا حفظ القرآن الكريم على الرغم من أنه مسيحي، كما طالع كتب التفسير وترجم العديد من الروايات الأدبية الفرنسية إلى اللغة العربية.

وفاة بشارة واكيم

أصيب بالشلل المؤقت أثناء عملهِ وخلال مشاركته مع الفنان نجيب الريحاني بمسرحية "الدنيا لما تضحك"، ورغم ذلك لم يلتزم بنصائح الطبيب بملازمة الفراش وظل يذهب يوميا للمسرح وقد أقنع الطبيب بذهابه إلى المسرح يوميًا للفرجة، وبالفعل سمحوا لهُ بالذهاب إلى المسرح يوميًا لمدة ساعة واحدة وتحسنت حالته الصحية، إلى أن توفي وهو يمسك بأوراق مسرحية جديدة، استعدادا لتمثيلها، في 30 نوفمبر عام 1949 عن عمر يناهز 59 عامًا.

مشوار بشارة واكيم الفني

بدأ بشارة واكيم عمل عضوا في فرقة عبد الرحمن رشدي ثم عضوًا في فرقة جورج أبيض ثم فرقة رمسيس مع الفنان المصري يوسف وهبي، عمل بشارة واكيم أكثر من 381 فيلمةومسرحية، وعندما انضم بشارة إلى فرقة جورج أبيض اضطرته أحد مشاهد التمثيل إلى حلق شاربه، فطرده أخوه الأكبر من البيت لأنه رأى أنهُ تخلى عن رمز الرجولة ليعمل مشخصاتي، واُضطر إلى المبيت في احد ردهات المسرح، بدأ واكيم أول أعماله السينمائية منذ عهد السينما الصامتة وذلك بفيلم "برسوم يبحث عن وظيفة" عام 1923، وتوالت أعماله في السينما، فشارك في عدد كبير من الافلام مثل: لعبة الست، لو كنت غني، ليلي بنت الفقراء، قلبي دليلي، غرام وانتقام.

