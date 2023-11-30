نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند بسبب حبسها.. حقيقة سحب الإقامة الذهبية من نسرين طافش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة نسرين طافش تريند مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب ورود الحكم عليها في قضية شيك دون رصيد إلى الطب الشرعي للتحقق من صحة استكتابها حيث قررت محكمة جنوب الجيزة بدائرة الشيخ زايد تأجيل دعوى معارضة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 في قضية شيك دون رصيد بقيمة 4 مليون جنيه، لإصدار حكمها بقبول المعارضة أو تأييد الحكم السابق، لجلسة 25 ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير الطب الشرعي.

سحب الإقامة الذهبية من نسرين طافش

وليست تلك المرة الأولى التي تثير فيها نسرين طافش الجدل، وكانت قد أثارت الجدل في وقت سابق بسبب شائعة سحب الإقامة الذهبية لدولة الإمارات دون سبب معلوم.

وتصدرت نسرين طافش وقتها تريند محرك البحث جوجل في بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقها الذي قامت بنشره عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وانتشرت شائعة سحب الإقامة الذهبية الإماراتية منها، على الرغم من عدم رد نسرين طافش على الموضوع بشكل واضح، وقالت: "الله يرزقني فلوس كثر ما سمعت عن نفسي سوالف مالي شغل فيها".

ونشرن وقتها نسرين طافش مجموعة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام أثناء تواجدها في مدينة دبي.



وظهرت نسرين طافش في الصور التي نشرتها بإطلالة جذابة أثناء تواجدها في الإسطبلات في دولة الامارات.



وظهرت مرتدية ملابس الفروسية أثناء ركوبها الخيل، من خلال عدة صور متنوعة في إحدى اسطبلات الخيول في دبي، مما يؤكد على وجودها في الإمارات، وقامت بتوجيه الشكر لنادي الفروسية أثناء تواجدها هناك والامتنان لهم.

حكم حبس نسرين طافش

تصدرت الفنانة نسرين طافش تريند مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب ورود الحكم عليها في قضية شيك دون رصيد إلى الطب الشرعي للتحقق من صحة استكتابها حيث قررت محكمة جنوب الجيزة بدائرة الشيخ زايد تأجيل دعوى معارضة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 في قضية شيك دون رصيد بقيمة 4 مليون جنيه، لإصدار حكمها بقبول المعارضة أو تأييد الحكم السابق، لجلسة 25 ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير الطب الشرعي.