اللون الأسود يسيطر على فساتين نجمات الوسط الفني من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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أحمد جودة - القاهرة - بدء حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، وتألق الكثير من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، وسيطر اللون الأسود على فساتين نجمات الوسط الفني، ومن المرجح أن يكون ذلك تضامنًا مع أحداث وشهداء قطاع غزة، وجاءت النجمات من بينهن ياسمين صبري ونادين نجيم ودانييلا رحمة وأمينة خليل.

نجوم الفن في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

واستقبل حفل الافتتاح عددا كبيرا من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: نبيلة عبيد، ويل سميث، بوراك أوزجيفيت، مريم أوزرلي، نادين نسيب نجيم، قصي خولي، المخرج يسري نصر الله، أحمد حاتم، أسيل عمران، ياسمين صبري، شيرين رضا، رايا أبي راشد، ياسمين رئيس، لبلبة، ليلى علوي، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، خالد عبد الجلي، ل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.

حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وتقام الدورة الثالثة في الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى التاسع من ديسمبر المُقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.

لجنة تحكيم الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

ويذكر أن مهرجان البحر الأحمر قد أعلن عن لجنة تحكيم دورته الثالثة، التي يرأسها الكاتب والمنتج والمخرج العالمي باز لورمان، صاحب الفيلمين الشهيرين "إلفيس، ومولان روج "، كما سينضم إلى لجنة التحكيم كل من: الممثل السويدي الأمريكي جويل كينمان، من أعماله فيلمي "ليلة صامتة" و"الفرقة الانتحارية " ومسلسل "للبشرية الجمعاء"، والممثلة المرشحة لجائزة بافتا فريدا بينتو، من أعمالها فيلمي "مليونير متشرد" و"فارس الكؤوس"، والممثلة المصرية أمينة خليل، من أعمالها مسلسلي "جراند أوتيل" و"ليالي أوجيني"، والممثلة الإسبانية باز فيجا، من أعمالها مسلسل "أو أي" والعديد من الأعمال الأخرى.

نجوم في مهرجان البحر الأحمر

نجوم في مهرجان البحر الأحمر

نجوم في مهرجان البحر الأحمر

نجوم في مهرجان البحر الأحمر

نجوم في مهرجان البحر الأحمر

نجوم في مهرجان البحر الأحمر

نجوم في مهرجان البحر الأحمر

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