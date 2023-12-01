نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة توجه رسالة دعم للشعب المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت النجمة لطيفة بتوجيه رسالة دعم للشعب المصري، ومشيرة إلى ثقتها في اختيارات الشعب، وذلك مع أول أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، والمقرر استمرارها حتى يوم الأحد المقبل.

ونشرت لطيفة مقطع من أغنيتها حافظوا عليها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “مصر في فترة انتخابات وربنا يقوي الشعب المصري برجاله الشرفاء، وأنا واثقة في اختيار الشعب المصري اللي هيختار يحافظ عليها، واللي بيعمل كل الإنجازات المهمة ويحافظ على أمنها وأمانها، حافظوا عليها مفيش زيها”.

بعد إصابة الحدود المصرية بشظايا قذيفة إسرائيلية.. لطيفة تهاجم أفيخاي أدرعي

وفي وقت سابق عبرت الفنانة التونيسية لطيفة عن غضبها بعد نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بيان اعتذار حول ضرب موقع مصري عن طريق الخطأ بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقامت لطيفة بالهجوم على المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات تويتر «X»: “هو انتو عمي ولا بتستعمو؟؟، كل حاجة بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الأونروا كلها أطفال بالخطأ؟، النازحين اللى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم فى الطريق بالخطأ ؟”.

لطيفة تهاجم أفيخاي أدرعي: ربنا يمحيكم إلى أبد الآبدين

وتابعت لطيفة: “واليوم موقع مصريا بالخطأ؟، انتو عمي البصيرة والوجود، ووجودكم في فلسطين هو أكبر خطأ، مافيش غير ربنا سبحانه اللى بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين.. قال خطأ قال، طوفان الأقصى، غزة، طغاة العالم”.