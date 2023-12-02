إسعاد يونس أفضل مقدمة برامج.. "صاحبة السعادة" الأحسن في دير جيست 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان ديرجست عن قائمة الأفضل لعام 2023، وتنوعت الجوائز في مجالات مختلفة ما بين الأفضل في السينما والدراما والبرامج ومقدمي البرامج.

وحصدت الفنانة إسعاد يونس جائزة أفضل مقدمة برامج لعام 2023، وأيضًا قد فاز برنامج صاحبة السعادة بجائزة أفضل برنامج في مهرجان ديرجست لعام 2023.

ما هي أعمال الفنانة إسعاد يونس القادمة ؟

تعيش الفنانة الكبيرة إسعاد يونس حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية حيث أنها تنتظر 3 أعمال فنية جديدة وتأتي الأعمال ما بين التحضير والعرض قريبًا.

حيث أنها تنتظر الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، وعرض فيلم عصابة عظيمة، ومسلسل تيتا زيزو.

تشارك الفنانة إسعاد يونس في السباق الرمضاني المقبل بالجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد" ويشاركها البطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة ويأتي الجزء الثاني استكمالًا لنجاح الجزء الأول منه في السباق الرمضاني الماضي.

الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد من بطولة كلًا من الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة والفنان صدقي صخر والفنانة إسعاد يونس وآية سماحة، وتميم عبده، چيهان الشماشرجي، أحمد كمال ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

وتنتظر الفنانة إسعاد يونس عرض فيلمها الجديد "عصابة عظيمة" الذي تعود به إلى السينما بعد غياب عامين وقد شاركت قبل عامين بفيلم "200 جنية" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وتدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار إجتماعي كوميدي وتقدم الفنانة إسعاد يونس دور كفيفة تقرر تشكيل عصابه مع نجلها الذي يقدم دوره الفنان كريم عفيفي، الذي يتورط في مشكلات عديدة وتحاول والدته حلها.

والفيلم من بطولة كلًا من الفنانة إسعاد يونس والفنان كريم عفيفي والفنانة هنا الزاهد والفنان محمد محمود والفنانة رنا رئيس وعنبه، ومن تأليف هاجر الأبياري وإخراج وائل إحسان.

وتعاقدت مؤخرًا الفنانة إسعاد يونس على مسلسل جديد يحمل اسم "تيتا زيزو" وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي كوميدي، ويشاركها في بطولته كلًا من الفنان محمود البزاوي، والفنان محمد كيلاني والفنان نور محمود والفنان حمزة العيلي، ومن تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيري عادل.