ريهام حجاج تطالب جمهورها بالدعاء للشعب الفلسطيني

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الفنانة ريهام حجاج عن استيائها الشديد، بسبب القصف المستمر على أهالي قطاع غزة، من الاحتلال الإسرائيلي، بعد انتهاء الهدنة، والذي أدى إلى استشهاد الآلاف والآلاف من الأرواح البريئة.

فكتبت ريهام حجاج عبر حسابها علي موقع الصور الشهير “إنستجرام”، قائلة:"الـ 56 يومًا اللي فاتوا كوم واللي بيحصل من امبارح كوم تاني الحرب بعد الهدنة رجعت أقوى وأصعب وأشد، أكثروا الدعاء في كل ثانية لأننا لا نملك غيره الآن لنا الله ياااارب".

كشفت الفنانة ريهام حجاج عن إستعدادها لتبنى حالة علاج طفل فلسطيني بترت يده بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي.



ريهام حجاج تعلن تبني علاج طفل فلسطيني

وشاركت ريهام فيديو للطفل الفلسطيني، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “ يا حبيبى يا ابنى.. الطفل دا محتاج ييجي مصر فورا وانا مستعدة اتحمل رعايته وعلاجه بس يدخل مصر أرجو تدخلكل الجهات المعنية".

أحدث أعمال ريهام حجاج

تستعد الفنانة ريهام حجاج، للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل صدفة، من المفترض أن تبدأ تصوير مسلسلها الجديد آخر الشهر الحالي، وانضم مؤخرًا فراس سعيد لأبطال المسلسل.

أبطال مسلسل "صدفة"

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، رحاب الجمل، سلوى خطاب، فراس سعيد، عصام السقا، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.