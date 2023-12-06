"المؤرخ الصغير" ورشة للتعريف بأصول كتابة التاريخ لطلاب مدارس بورسعيد

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت مدرسة القادسية للغات ببورسعيد عدة فعاليات، ضمن برنامج "المدرسة المبدعة" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتزامن مع الاحتفالات الخاصة بالعيد القومي للمحافظة.

"المؤرخ الصغير"

وفي السياق أقام بيت ثقافة النصر ورشة بعنوان "المؤرخ الصغير" لتعريف الطلاب بأصول كتابة التاريخ وإعداد جيل على وعي بتاريخ بلده، قدمها المؤرخ د. محمود فشارة بحضور البطل فوزي أبو الطاهر من أبطال حرب 1956.

استهل فشارة حديثه بتقديم نبذة عن التاريخ الحديث لمحافظة بورسعيد، وما شهدته تلك المدينة الباسلة خلال فترة العدوان الثلاثي ورفض أهلها للاستعمار.

وعن كتابة التاريخ قال لا بد من وجود فترة زمنية لكتابتها، وذلك من خلال جمع البيانات والاستماع إلى شهود عيان عاصروها للتحقق من المعلومات، مؤكدًا على ضرورة كتابة التاريخ بطريقة علمية لتفادي أية أخطاء.

تفاصيل العمليات الفدائية

من جانبه تحدث البطل فوزى أبو الطاهر عن دوره خلال حرب 1956، موضحاً تفاصيل العمليات الفدائية التي لها كبير الأثر في جلاء العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر، والذي أصبح عيداً قومياً عقب رحيل آخر جندي بريطاني عن البلاد.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د.جيهان الملكي، تواصلت فعاليات الورشة المقامة بالتعاون مع وزارة الآثار ضمن برنامج تنمية الوعي الأثري لطلاب المدارس، بحضور كل من د. إسلام صالح مدير قسم ترميم الآثار، د. وائل شحاتة أستاذ التاريخ المصري القديم، كاترين حنا مسئول تنمية الوعي الأثري بوزارة الآثار.

مناقشة مفتوحة حول تاريخ المحافظة وأهم الآثار والمعالم التاريخية

تضمنت الورشة مناقشة مفتوحة حول تاريخ المحافظة وأهم الآثار والمعالم التاريخية الموجودة بها، أهمها، تل ابن سلام، مسجدي العباسي والتوفيقي، الفنار القديم وقاعدة دليسيبس، ومبنى هيئة قناة السويس المعروف ب "مبنى القبة".