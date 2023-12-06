بعد تصدره "جيت متأخر" التريند.. تعرف على آخر أعمال رامي جمال

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان رامي جمال تريند اليوتيوب، بعدما طرح أحدث أعماله الغنائية تحت اسم "جيت متأخر" عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تعد أولى إصدارته مع بداية موسم الشتاء، واقتربت من تحقيق مليون مشاهدة، ويتعاون رامي جمال في أغنية جيت متأخر مع كلمات محمد مصطفي ملك، الحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، ميكس وماستر محمد مجدي، سوشيال ميديا رضوى علي.



كلمات أغنية جيت متأخر

وتتضمن كلمات أغنية جيت متأخر الأتي: لا جيت متأخر أيوة خلاص مابقاش نافع.. روح بقا ليه راجع.. عايز ايه.. بتقولي وحشتك والمفروض أنا أكون عارف.. لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها، ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين، ده انا بصفى في ثانيتين.. ما كنت قصادك وأنت مشيت وقسيت جامد.. أيوة نصيب وارد.. يمكن خير.. بالعافية طلعت بقلبي سليم فأنا مش عايز.. أي كلام خالص قولت كتير.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها.. ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده أنا بصفى في ثانيتين.

أغنية «هيدا يتكلم» لـ رامي جمال

وكان آخر أغانى رامي جمال أغنية «هيدا يتكلم»، منذ شهرين، والتى تجاوزت مليون ونصف مشاهدة، وتعاون خلالها مع الشاعر محمد البنداري، وألحان محمد شحاته، وتوزيع وماكس ماستر أحمد عبد السلام، وتقول كلماتها:«لسه هيبدأ يتكلم عن إنه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا إنه معايا استندل هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع واتساهل تاني في حقي لسه هيبدأ يتكلم».

اخر حفلات رامي جمال

وسبق، أحيا الفنان رامي جمال مؤخرًا حفلة "ليلة الدموع"، على مسرح بوليفارد سيتي ضمن حفلات موسم الرياض،بمشاركة رامي صبري، تامر عاشور، آدم، وقدم خلاله العديد من أغانيه المميزة منها "مات اللي فات، إزاي هنرجع، متكلمناش، حكايتنامنهية، هيبدأ يتكلم".

اغنية "حكايتنا" لـ رامي جمال

وحققت اغنية "حكايتنا" لـ رامي جمال، نجاحا كبيرا وهي من إنتاج وألحان رامي جمال، ومن كلمات الشاعر محمد أبونعمة، وتقول كلماتها: "فاكر زمان أنا قولت نتحمل وأدينا.. بإيدينا روحنا لبعدنا ورضينا به.. جاي بعد ايه بتقولي تاني نعيد ماضينا.. نقاش خلاص إحساس مابيننا نخاف عليه.. أمانة روح وارتاح.. أنا بقيت مرتاح.. ضاعوا خلاص أحلامنا.. أظن كفاية.. يومين أيام.. لو ده خير كان دام ده أنا هضيع قدام لو أنت معايا.. كده فراق خلصان.. ده ولا وعد أتصان.. أنا صحيت والرؤية بقت وضحة لي.. أنا خلاص مش ليك.. لو أنا جيت هأذيك".