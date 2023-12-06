نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. كلمات أغنية "المبدأ" لـ مغنى الراب مروان بابلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر تراك اغنية المبدأ لـ مغنى الراب مروان بابلو محركات البحث جوجل، وجاءت الاغنية، ألبومه الغنائي الجديد يحمل عنوان «آخر قطعة فنية»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كلمات أغنية "المبدأ" لـ مغنى الراب مروان بابلو..

كلمات اغنية المبدأ

زميلي بيسأل عن المبدأ

وقت المادة بيروح فين؟

شفناكوش ليه وقت الزنقة

وقت الجد كنتو فين؟

طلعوا قش، طلعوا خيش

طلعوا عملة ‫Double face

طلعوا زي الأغلبية، كلوا وما صانوش العيش

ما صانوش

العيش والملح ما صانوش

مكلكعين وما صافوش

دوروا على غيرنا ما لاقوش

(قولهم) غلّوا بس ما غالوش

(ووه) إصحوا معانا ما تناموش

(قولهم) شكل وهيئة على فشوش

كانو بيدعوا ما نقوموش

بس النور مش هيشوفوه

خيانة، غدر ونفاق

بشر مكانهم تحت نعل الحذاء

دنيا ما تبصش بس وريني اللي معاك

زميلي قالي "أنا معاك

"تعدي وسط النار أنا هبقى هناك

مسا على الأندال، كله بيتناك

بس بس

الشيء لا يٌعطي

حاسب فيه كمين

سلموا عليك بإيد

في التانية سكاكين

فيها لا أخفيها

آه، مش هكدب ع المايك

ودي ناس تديها وتبيعك وده ‫Life style

أعدائي إتلموا على أعدائي

فيهم من بعض

ما الطيور على أشكاليها تقع

وده المتوقع

ناس مسحولة لأجل الـ ‫Like

ناس ع الـ‫ TikTok، ناس ع الـ Live

عايزين نفهم إيه الحوار

زميلي بيسأل عن المبدأ

وقت المادة بيروح فين؟

شفناكوش ليه وقت الزنقة

وقت الجد كنتو فين؟

طلعوا قش، طلعوا خيش

طلعوا عملة ‫Double face

طلعوا زي الأغلبية، كلوا وما صانوش العيش



اخر اعمال المطرب مروان بابلو



يذكر ان اخر اعمال المطرب مروان بابلو هو تراك «ليلي يا» الذي صدره التريند حينها لعدة أيام، وتصدرت أيضا الأغنية تريند رقم 3 عبر موقع «يوتيوب» الموسيقي وحققت 4.8 مليون مشاهدة خلال 8 أشهر، وكان طرح مروان بابلو أيضا أغنية أخرى بعنوان «أجرة»، التي وصلت عدد مشاهدات الأغنية إلى 2 مليون مشاهدة خلال 8 شهور أيضا.



