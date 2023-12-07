نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سعر إطلالة سلمى أبو ضيف في العرض الخاص لفيلم”أنف وثلاث عيون” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضرت الفنانة سلمى أبو ضيف، أمس العرض الخاص لفيلم”أنف وثلاث عيون”في مهرجان البحر الاحمر السينمائي، وظهرت خلاله بفستان شفاف من الكريب، باللون الأسود وصل سعره إلى 47 ألف جنيهًا.

من هم أبطال فيلم "أنف وثلاث عيون"؟



فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المتنظر طرحه قريبًا بدور العرض خلال الشهور القليلة المُقبلة من 2023، وهو بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف،جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.



أحداث فيلم "أنف وثلاث عيون"

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.

مشاركة سلمى أبو ضيف في مسلسل «زينهم»؟

وفي سياق آخر، يعرض لسلمى أبو ضيف حاليًا مسلسل «زينهم» بطولة أحمد داود، كريم قاسم، هناء الشوربجي، محمد أبو داود، محمد الصاوي، وآخرون من النجوم، هو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما، وإخراج يحيى إسماعيل، وأحداثه مستوحاة عن كتاب بعنوان «أصدقائي الموتى شكرا» للدكتور محمد جاب الله، وهو طبيب وقام بكتابة تجاربه الحقيقية بالطب الشرعي.