مهرجان سينما المرأة والطفل بعمان يعلن عن اسماء الفائزين بالجوائز

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجان التحكيم في مهرجان سينما المرأة والطفل الدولي والذي نظمته الجمعية العمانية للسينما خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر من العام الحالي، أسماء الفائزين بجوائز المهرجان.

جائزة مسابقة الأفلام الروائية القصيرة

وحصد جائزة مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فيلم رماد للمخرج سليمان الخليلي على جائزة أفضل فيلم عماني، وحصلت الفنانة ميمونة المعمري على جائزة افضل ممثل عن دورها في الفيلم، كما حصل الطفل حمود الغاوي على جائزة أفضل ممثل طفل عن دورة في فيلم جدي للمخرج جلال الدين احمد ودليلة الدرعية، كما حصل فيلم تاء للمخرج محمد الدروشي منافصة مع فيلم تفاصيل حارقة للمخرج يعقوب الخنجري على جائزة منصة عين، وحصل فيلم عزال للمخرجة فاطمة الهنائية على جائزة تحكيم الأطفال لأفضل فيلم.

الأفلام الروائية الدولية

وفي الأفلام الروائية الدولية حصل فيلم Theere is no tomorrow للمخرجة الإيرانية هيفاء ناصريان على جائزة أفضل فيلم روائي دولي، كما حصل فيلم My mother hand للمخرجة العراقية kardina hemn،كما حصل فيلم الباص للمخرج محمد المجدوب من تونس على جائزة لجنة التحكيم وحصلت الطفلة نسيمة عاطف على شهادة لجنة التحكيم عن دورها في فيلم آسيف للمخرج ياسين آيت فقير من المغرب وحصل فيلم Samina للمخرج Ahmd Barkia من تونس على شهادة تنويه لجنة التحكيم كما حصل.

مسابقة الأفلام الوثائقية

أما في مسابقة الأفلام الوثائقية فقد حصل فيلم آمنة للمخرج عبداللاه الحبشي من اليمن على جائزة أفضل فيلم وثائقي دولي، وحصل فيلم ما ضعش هدر للمخرج مدحت صالح من مصر على جائزة أفضل سيناريو، وحصل فيلم حقوق تائهة للمخرج محمد مصلي على جائزة لجنة التحكيم وحصل فيلم From Rocks to Gold للمخرجة زينب يونس من باكستان على شهادة تشجيعية من لجنة التحكيم.



وتضمن حفل ختام المهرجان الذي رعته لجينة بنت محسن درويش بيان وتوصيات لجان التحكيم وتكريم الجهات والمؤسسات الراعية للمهرجان.



وفي كلمته أكد رئيس الجمعية العمانية للسينما حميد العامري على تميز لنسخة الثانية من المهرجان من حيث أعضاء لجان التحكيم والمشاركين والأعمال المشاركة.

معلومات عن المهرجان

ويهدف المهرجان إلى تمكين المرأة والطفل العماني من المشاركة، وإضفاء صورة متحضرة عن الانفتاح العماني على قضايا المرأة والطفل، إضافة إلى استقطاب النساء العمانيات المشتغلات في السينما، والعمل على تأسيس سينما الطفل، واكتشاف المواهب، بالإضافة إلى التعريف بالمكان كوجهة سينمائية وسياحية وبصرية وفنية.