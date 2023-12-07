الجمعة..أبطال مسلسل "على باب العمارة" في ضيافة منى الشاذلي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامجها "معكم منى الشاذلي" المقرر عرضها غدًا الجمعة نجوم مسلسل "على باب العمارة" الذي عُرض مؤخرًا على منصة Watch It، ويظهر خلال اللقاء حاتم صلاح، بطل المسلسل، وكذلك باقي الممثلين الذين شاركوا في هذا العمل.



تفاصيل الحلقة



ويتحدث الفنان حاتم صلاح والفنان محمد محمود عن كواليس مسلسل "على باب العمارة"، وأيضًا عن الجوانب الكوميدية التي تميزت بها الأحداث، كما سيتحدث الضيوف عن التشابه الكبير بين حياة سكان العمارة وواقع الأحياء والمناطق السكنية في مصر، مؤكدين على وجود مفارقات تحدث في الحياة اليومية، وعن كيف أسهمت هذه العناصر في جذب الجمهور إلى المسلسل.

قصة مسلسل "على باب العمارة"



تدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل حارس للعقار كعمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية، وتبدأ رحلته مع سكان العمارة حيث يواجه العديد من المواقف الكوميدية على مدار الحلقات.



أبطال مسلسل "على باب العمارة"



مسلسل "على باب العمارة" أحدث أعمال watch it الأصلية بطولة الفنان حاتم صلاح، آية سماحة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، غادة طلعت، ساندى مراد، رامى عبد المقصودـ وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم أحمد أمين، رحمة أحمد، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.