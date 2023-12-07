نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوبرا تعرض "كي لا تتبخر الأرض" وتكرم رموز الرقص الحديث على المسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية فنية بمناسبة مرور 30 عامًا على تاسيس فرقة الرقص المسرحي الحديث وتشمل عرض كي لا تتبخر الأرض تصميم وإخراج وليد عوني إلى جانب تكريم عدد من رموز الفرقة على مر تاريخها وذلك في الثامنة مساء الإثنين 18 ديسمبر على المسرح الكبير.

المصمم والمخرج وليد عوني

يقول المصمم والمخرج وليد عوني مؤسس الفرقة ومديرها الفنى إن كي لا تتبخر الأرض عرض متكامل يجمع مفردات هامة تعبر عن تطور الفن الكوريجرافي في التصميم الحركي ويشمل مختارات من أهم عروضه مع فرقة الرقص المسرحى الحديث التي لاقت نجاحًا كبيرًا في الوسط الفني المسرحي المصري فى قالب متكامل، كما يبرز المحطات التي شهدت تطور هذا الخط المسرحي الراقص الجديد على ساحة الابداع المصرى في بداياته عام 1993 حتي باتت من أهم الفرق والأكثر تأثيرًا فى حركة الرقص على المسارح المصرية والعربية، وتابع أن عناصر العرض ورموزه تضم دراسه لعدةعروض سابقه مختلفة ومشهديات سرياليه تصب في واقع واحد نعيشه في عصرنا المرتبك لنقدم هدية إلى "القضية" قضية أرواح، قضية كيان بشري، ولا يهم أي قضية كانت مؤكدًا أنها قضية جذور وحياة أرضنا أن نعيشها على أرضنا كى لا تتبخر الأرض.

ما لا تعرفه عن فرقة الرقص المسرحي

جدير بالذكر أن فرقة الرقص المسرحى الحديث أبدعت 34 عملًا خلال الثلاثة عقود الماضية من إنتاج دار الأوبرا المصرية كللت بالنجاح وتم تقديمها في مصر ومختلف الدول العربية الاجنبية وتضمنت أسلوب الرقص المعاصر المصري في رؤية جديدة وأفكار مبتكرة وأبعاد سينوغرافيه أثرت على الكثير من المصممين المصريين الجدد.