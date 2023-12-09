في ذكرى وفاته تعرف على زيجات كرم مطاوع.. وابنته فنانة شهيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل علينا اليوم الذكري ال ٢٧ على وفاة الفنان القدير الراحل كرم مطاوع والد الفنانة حنان مطاوع والذي رحل عن عالمنا في ٩ ديسمبر عام ١٩٩٣ وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف دوت الخليج الفني زيجات النجم الراحل كرم مطاوع.

كرم مطاوع

كم عدد زيجات كرم مطاوع ؟

كرم مطاوع تزوج ثلاث مرات، الأولى كانت من الإيطالية مارجريت، وأنجب منها التوأم عادل وكريم، يعيشان حاليًا في إيطاليا. الزواج الثاني كان من الفنانة سهير المرشدي، وأنجبا الفنانة حنان مطاوع. أما الزواج الأخير، فكان من المذيعة ماجدة عاصم وهى والدة الفنان الشاب الراحل عمرو سمير

كرم مطاوع وسهير المرشدي

كرم مطاوع وماجدة عاصم

ما لا تعرفه عن كرم مطاوع

كرم مطاوع، المولود في "دسوق" بكفر الشيخ عام 1933، كان شخصية متعددة المواهب. رغم تنوع أعماله في السينما والتليفزيون، كان حبه الأول هو المسرح، حيث حاز على لقب رائد المسرح الحديث. درس في كلية الحقوق والمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث تخرج في نفس العام. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس، وكذلك بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1956. كان الأول على دفعته وحصل على بعثة لدراسة الإخراج في إيطاليا، حيث درس في الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية بروما لمدة 5 سنوات.