نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة شقيقه.. تعرف على آخر أعمال أحمد حلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أحمد حلمي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت سالي حلمي شقيقة الفنان، وفاة شقيقها الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، صباح أمس الجمعة، شيع الجثمان بمدينة بنها، وودع "حلمي" شقيقه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة الشموت ببنها في محافظة القليوبية، بحضور زوجته الفنانة منى زكي.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اخر اعمال الفنان احمد حلمي..

آخر أعمال أحمد حلمي علي المسرح

تعد مسرحية «ميمو» آخر أعمال الفنان أحمد حلمي، شارك في بطولتها هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، تدور أحداث المسرحية حول شخصية (مسعود) المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه، المسرحية أعادت حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 عاما، إذ كان آخر أعماله المسرحية «حكيم عيون» مع النجم الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز.

اخر اعمال أحمد حلمي السينمائية

شارك الفنان احمد حلمي في فيلم "واحد تاني" الذي كان آخر أعماله السينمائية، تم عرضه في موسم عيد الفطر للعام الماضي 2022، والذي حقق نجاحا كبيرا وحقق أعلى نسب مبيعات في شباك التذاكر، وهو فيلم كوميدي بطولة أحمد حلمي، نسرين أمين، نور إيهاب، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، عمرو عبد الجليل، محمد التاجي، وآخرون، والعمل من إخراج محمد شاكر خُضير، وتناول العمل قصة موظف بسيط يعمل لدى مصلحة السجون، فيتعرض للإحباط ويكتشف أنه فقد شغفه تجاه الحياة، ومن ثم يقع في طريقه إختراع يعمل على إستعادة الشغف والطاقة من جديد فيلجأ له ويتعامل معه بشكل كوميدي، كما أن باقي أحداث العمل تدور في إطار شيق وكوميدي.

آخر أعمال الفنان أحمد حلمي الغنائية

وكان آخر أعمال الفنان أحمد حلمي الغنائية، هى أغنية "ارقص" التي تم عرضها في مسرحية "ميمو" التي تم عرضها في يوم 20 من شهر فبراير الماضي لهذا العام 2023، وهى المسرحية التي حققت نجاحا كبيرا في الرياض، حيث أنها تابعة لموسم الرياض بوليفارد سيتي بالمملكة العربية السعودية، ومسرحية ميمو من بطولة عدد كبير من نجوم الفن المصري، على رأسهم الفنان أحمد حلمي، هنا شيحة، هنا الزاهد، أحمد رضوان، أحمد رزق، حمدي المريغني، وآخرون، ومن تأليف ضياء محمد، وإنتاج حمدي بدر، والإخراج للمخرج هشام عطوة.